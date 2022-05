Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt Dax startet schwächer in den Mai

Frankfurt/Main. Mit Verlusten ist der Dax am Montag in den Mai gestartet. Nach der letztlich recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex in den ersten Minuten des Xetra-Handels um 0,56 Prozent auf 14.018 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gab um 0,42 Prozent auf 29.967 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,3 Prozent.

In der Vorwoche hatte sich der Dax zeitweise bereits 13.500 Punkten genähert, bevor ihm mit einem Anstieg auf wieder deutlich über 14 000 Punkte eine merkliche Erholung gelang. Dennoch blieb für den April ein Verlust von gut zwei Prozent.

Zum Wochenauftakt belasteten zunächst die sehr schwachen Vorgaben aus den USA, wo die wichtigsten Indizes vor dem Wochenende wieder tief abgetaucht waren. An der Technologiebörse Nasdaq landete der Auswahlindex Nasdaq 100 nach seinem schwächsten Monat seit 2008 auf dem tiefsten Niveau seit März 2021. Am Morgen berappelten sich allerdings die US-Futures zuletzt wieder etwas.

