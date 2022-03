Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax steigt Richtung 14.000 Punkte

Frankfurt/Main. Die Hoffnung auf Fortschritte in den Ukraine-Gesprächen beflügelt den deutschen Aktienmarkt zum Start in die neue Börsenwoche.

Der Dax kletterte kurz nach dem Handelsauftakt in Richtung 14.000 Punkte, zuletzt stand der deutsche Leitindex mit 2,26 Prozent im Plus bei 13.935,76 Zählern. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann 1,56 Prozent auf 30.427,41 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es in der Frühe um 1,32 Prozent auf 3735,43 Zähler hoch.

