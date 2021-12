Werk in Mainz

Werk in Mainz Richtfest: Biontech investiert in Kampf gegen Krebs

Die neue Biontech "iNeST"-Produktionsstätte in Mainz feiert Richtfest.

Falls die Forschungen Erfolg haben, will Biontech eines Tages Medikamente gegen Krebs auf den Markt bringen. Sie sollen an einem neuen Standort in Mainz hergestellt werden.