Corona-Regeln Deutsche Bahn kündigt 3G-Kontrollen in Zügen an

Geimpft, genesen oder getestet? Die Bahn kündigt 3G-Kontrollen im Fern- und Regionalverkehr an.

Ab Mittwoch müssen Fahrgäste in Fern- und Regionalzügen geimpft, genesen oder getestet sein. Nun will die Bahn die Regelungen kontrollieren - allein in den ersten Tagen auf 400 Verbindungen.