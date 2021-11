Börse in Frankfurt Dax legt guten Start in den November hin

Frankfurt/Main. Nach dem erfreulichen Verlauf im Oktober hat der Dax zum Start in den November weiter zugelegt. Kurz nach der Eröffnung am Montag stieg der deutsche Leitindex um 0,53 Prozent auf 15.772,10 Punkte.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann 0,43 Prozent auf 35.001,74 Zähler. Im Plus mit 0,4 Prozent notierte auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50.

Am Montagmorgen ging es nach der Wahlüberraschung auch in Japan mit deutlichem Zuwachs für den Nikkei 225 weiter. Positiv wirkt hierzulande zum Wochenbeginn zudem das besiegelte Ende der Zölle auf Stahl und Aluminium zwischen den USA und der Europäischen Union. "Zölle kamen und kommen an den Börsen nie gut an. Von daher hebt hier jede Abschaffung die Stimmung", schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

