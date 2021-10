US-Ölriese Exxon macht 6,8 Milliarden Dollar Quartalsgewinn

Nicht Umsatz, sondern reiner Nettogewinn: Der US-Ölkonzern ExxonMobil hat in den vergangenen drei Monaten satte 6,8 Milliarden Dollar verdient.

Eine Exxon-Mobil-Tankstelle in Philadelphia. Der Ölriese hat im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn verbuchen können.

Irving. Nach heftigen Verlusten in der Corona-Krise hat der größte US-Ölkonzern ExxonMobil im dritten Quartal so gut verdient wie seit rund sieben Jahren nicht mehr. In den drei Monaten bis Ende September verbuchte das Unternehmen einen Nettogewinn von 6,8 Milliarden Dollar (5,8 Mrd Euro), wie es mitteilte.

Im Vorjahreszeitraum, als die Pandemie die Weltwirtschaft ausbremste und die Ölnachfrage stark dämpfte, hatte Exxon einen Verlust von 680 Millionen Dollar erlitten. Seitdem sind die Ölpreise stark gestiegen und nun laufen die Geschäfte wieder rund. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um knapp 60 Prozent auf 73,8 Milliarden Dollar zu.

Der Geschäftsbericht übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich. Exxon kündigte zudem an, ab 2022 bis zu 10 Milliarden Dollar in ein auf 12 bis 24 Monate angelegtes Aktienrückkaufprogramm zu stecken. Die Aktie reagierte vorbörslich mit leichten Gewinnen. In den vergangenen zwölf Monaten ist der Kurs um fast 100 Prozent gestiegen.

