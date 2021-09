Ndeyefoods in der "Höhle der Löwen": Mit ihren bunt verpackten afrikanischen Saucen hat sich N'deye Fall-Kuete bei Vox um Investoren bemüht. Bald gibt es die Gläser in zehn Geschmacksrichtungen wie Erdnuss-Senf oder Mango-Chili.

Nach der Insolvenz will N’deye Fall-Kuete ihre afrikanischen Saucen in die Supermärkte bringen. Ein neues Produkt ist auch in Arbeit.