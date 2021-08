Dax gibt nach - MDax legt zu

Frankfurt/Main. Die Dax-Anleger haben auch zur Wochenmitte vorsichtig agiert. Der deutsche Leitindex büßte anfängliche moderate Gewinne schnell ein und lag zuletzt 0,22 Prozent im Minus bei 15.886,55 Punkten.

Damit entfernte sich das Börsenbarometer weiter von der runden Marke von 16.000 Punkten, die es am Freitag erstmals übersprungen hatte. Bereits am Montag und am Dienstag hatte der Dax leicht nachgegeben.

Für den MDax ging es zur Wochenmitte um 0,46 Prozent auf 35.895,67 Punkte nach oben. Der Index der mittelgroßen Werte profitierte von positiven Nachrichten von einzelnen Unternehmen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wiederum büßte 0,3 Prozent ein.

Afghanistan und Corona spielen eine Rolle

Insgesamt mahnen geopolitische Risiken nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan und die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Delta etwas zur Vorsicht. US-Notenbankpräsident Jerome Powell hatte bei einer Rede nicht wie erhofft weitere Erkenntnisse zur künftigen Geldpolitik geliefert.

Im MDax zogen die Aktien von Wacker Chemie um gut drei Prozent an. Der Chemiekonzern erhielt einen Großauftrag für Solarsilizium aus China.

Die in den vergangenen Monaten stark unter Druck geratenen Papiere der Shop Apotheke erholten sich etwas und legten zuletzt um gut ein Prozent zu. Anleger zogen dabei positive Schlüsse aus den Geschäftszahlen des Wettbewerbers Zur Rose.

Zudem gewannen die Anteilsscheine von K+S fast zwei Prozent. Angetrieben wurden die Aktien des Kali- und Salzkonzerns von einem positiven Analystenkommentar sowie von Aussagen vom kanadischen Wettbewerber Nutrien.

