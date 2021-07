Knapp acht Milliarden Euro haben Anleger im vergangenen Jahr in offene Immobilienfonds in Deutschland investiert. Das Geld der Anleger fließt in Büroimmobilien, Einkaufszentren, Hotels und Logistikzen­tren. Anleger schätzen die geringen Schwankungen der Fonds. Die Rendite bleibt allerdings überschaubar. Die Experten der Ratingagentur Scope rechnen in diesem Jahr mit einer jährlichen Rendite von im Schnitt 1,5 Prozent nach 2,1 Prozent im vergangenen Jahr. Fonds mit vielen Hotels und Shopping-Centern leiden unter der Corona-Pandemie. Mietzahlungen flossen nicht wie vereinbart, Leerstände sind ein Problem. Ein Nachteil ist auch der hohe Ausgabeaufschlag von bis zu fünf Prozent beim Erwerb der Fonds. Mit der wirtschaftlichen Erholung kann sich die Lage bei den Fonds aber wieder bessern. Dennoch gibt es Hürden für Sparer bei der Verfügbarkeit. Die Anteile müssen mindestens zwei Jahre lang gehalten werden. Wer dann wieder an sein Geld möchte, muss eine einjährige Kündigungsfrist beachten. Offene Immobilienfonds eignen sich höchstens als Beimischung, sie sind aber kein Ersatz für Tages- und Festgeld.