Verkehr In Hamburg steigt die Zahl der Autos weiter

Lesedauer: 3 Minuten

Autos auf der Streesemannstraße. In Hamburg steigt die Zahl der Autos. weiter (Symbolbild)

In den meisten großen Städten in Deutschland ist die Entwicklung ganz ähnlich. Fast 800.000 Pkw waren zuletzt in Hamburg zugelassen.