Einkaufszentren in Hamburg

Einkaufszentren in Hamburg Handy am Automaten verkaufen: Neue Standorte im Norden

Lesedauer: 2 Minuten

Auch in Einkaufszentren in Hamburg und Schleswig-Holstein stehen nun Ankauf-Automaten für alte Mobiltelefone.

Die Kioske stehen nun auch in Einkaufszentren in Hamburg und Schleswig-Holstein. So bekommt der Verkäufer nun sein Geld.