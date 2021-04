Autoindustrie Chipkrise: Daimler schickt Tausende in Kurzarbeit

Daimler schickt wegen Chipkrise Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit.

In der Auto-Produktion sind Mikroprozessoren inzwischen wesentlicher Werkstoff. Die weltweite Knappheit an Chips hat in Deutschland bei Daimler Folgen auch für die Belegschaft.