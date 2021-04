Spezialisten klettern an der Außenseite des "Spinnaker Towers" und streichen den Aussichtsturm im Hafen.

Der Brexit reicht in alle Wirtschaftsbereiche hinein, das spüren nun auch deutsche Handwerker. Sie haben sich in den vergangenen 15 bis 20 Jahren ein zweites Standbein in Großbritannien aufgebaut. Doch die Aussichten sind äußerst trübe.