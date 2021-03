Blockade durch "Ever Given"

Blockade durch "Ever Given" Schiffsverkehr im Suezkanal wieder angelaufen

Die "Ever Given" blockierte tagelang den Suezkanal.

Das Nadelöhr Suezkanal ist für die internationale Schifffahrt wieder frei. Nach der erfolgreichen Bergung des quergestellten Frachters "Ever Given" soll der Megastau an beiden Enden des Kanals möglichst schnell aufgelöst werden.