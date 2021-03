Der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller Adidas hat die Corona-Krise gedanklich schon hinter sich gelassen und will in den nächsten fünf Jahren massiv zulegen.

Adidas will das Spiel bestimmen. Mit ihrem neuen Slogan "Own The Game" wollen die Franken in den kommenden fünf Jahren den Abstand zu Weltmarktführer Nike verkleinern.