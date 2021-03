Hacker-Angriff 150.000 Überwachungskameras in den USA angezapft

In den USA sind 150.000 Überwachungskameras einem Hacker-Angriff zum Opfer gefallen.

Der Angriff auf einen Anbieter für Sicherheitskameras rückt in den USA die Diskussion um Bilderkennungssoftware in den Fokus. Auch auf Kameras in öffentlichen Gebäuden wurde zugegriffen.