Der Chef des Sauneherstellers Müther, Ulrich Müther, sitzt in einem Ausstellungsraum in einer Sauna.

Neulich mal in der Sauna gewesen? Wohl kaum - zumindest wenn man sonst in öffentliche Schwitzräume geht, denn die sind coronabedingt geschlossen. Das kurbelt die Nachfrage nach privaten Saunen an.