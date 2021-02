Kritik am Wirtschaftsminister

Kritik am Wirtschaftsminister Altmaier entschuldigt sich für langsame Corona-Hilfen

Peter Altmaier (CDU) hält ein Plakat mit der Aufschrift "Überbrückungshilfen für den Mittelstand" in den Händen.

Der Lockdown bringt viele Unternehmen in Not, Wirtschaftshilfen sollen das lindern. Sie fließen aber längst nicht so schnell wie versprochen - dafür gibt es nun eine Entschuldigung.