Umbaupläne Daimler: Betriebsrat will Sperrminorität nach Aufspaltung

Die Daimler-Zentrale in Stuttgart ist durch eine Flagge zu sehen, auf der der Mercedes-Stern abegebildet ist.

Daimler will die Konzernstruktur ändern. So soll die Truck-Sparte eigenständig an die Börse. Der Betriebsratschef stellt nun erste Bedingungen für das Vorhaben.