Mobilität Regierung will Fahrdienstmarkt modernisieren - viel Kritik

Der Fahrdienstvermittler Free Now hält die geplante Neuordnung für unzureichend.

Vor allem in den Großstädten ändert sich die Mobilität. Neue Dienste drängen auf den Markt. Die Regierung will bestehende gesetzliche Hindernisse beseitigen. Doch es gibt breite Kritik an den Plänen.