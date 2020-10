Hamburg. Mit zahlreichen Aktionen wollen die Beschäftigten der Galeria Karstadt Kaufhof am heutigen Sonnabend auf die ersten 35 Filialschließungen des Konzerns aufmerksam machen, die ihren Ausverkauf beenden und für die Kundschaft die Tore schließen.

In Hamburg werden die meisten der rund 500 Verkäufer des Warenhauskonzerns in Schwarz gekleidet oder mit einem Trauerflor an der Kleidung zur Arbeit kommen. Dieses geschehe aus Solidarität mit den Betroffenen, aber auch aus Trauer und Wut gegen die Entscheidung der Unternehmensleitung“, sagte die Landesfachbereichsleiterin der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di), Heike Lattekamp.

In Hamburg sind drei Häuser von dem Aus betroffen, Karstadt Bergedorf, Karstadt Sports und Galeria Kaufhof in der Mönckebergstraße, wo ja schon am Mittwoch die Tore zum letzten Mal schlossen. „Eigentlich war die Schließung von Kaufhof in der Mö erst für Sonnabend vorgesehen. Deshalb haben wir gesagt, wir bleiben bei dem Aktionstag am Sonnabend, denn er findet ja bundesweit statt“, so Lattekamp.

„Die Beschäftigten haben alles getan, um die Häuser zu erhalten. Viele von ihnen werden nun wegen des Missmanagements der bisherigen Geschäftsleitung ihrer Existenzgrundlage beraubt“, kritisierte der für den Einzelhandel zuständige Ver.di-Bundesfachgruppenleiter Orhan Akman. Scharfe Kritik äußert Akman gegenüber dem Hauptaktionär der Muttergesellschaft von Galeria Karstadt Kaufhof, der Signa GmbH: „Tausende Beschäftigte werden im Handelskonzern gekündigt. Im gleichen Atemzug hat sich der Mehrheitsanteilseigner René Benko aber ausgerechnet dieses Jahr rund 100 Millionen Euro Dividenden ausschütten lassen“, sagte er unter Berufung auf österreichische Medienberichte. Es zeige sich einmal mehr, wie unmenschlich der Finanzmarkt funktioniere: „Die Dividenden steigen, wenn Menschen ihre Arbeit verlieren. Das ist pervers“, so Akman.