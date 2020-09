Rüstungselektronikhersteller Radarhersteller Hensoldt will an die Börse

Das Logo des Rüstungskonzerns Hensoldt: Hensoldt will an die Börse gehen.

Die Weltlage ist unsicher, weltweit steigen die Militärausgaben. Das Management des Elektronikherstellers Hensoldt sieht einen "Superzyklus" in der Rüstungsbranche und will an die Börse.