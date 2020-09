Herbe Rückschläge Daimler setzt mit neuer S-Klasse zum Befreiungsschlag an

Ein mit Klebefolien getarntes Fahrzeug der neuen Mercedes-Benz S-Klasse ist auf dem Prüfgelände in Immendingen unterwegs.

Kein anderes Fahrzeug steht so für die Marke Mercedes wie die S-Klasse, kein anderes ist so wichtig für das Image des Autobauers. In einem bisher völlig verhagelten Jahr soll das neue Flaggschiff die ersehnte Wende bringen.