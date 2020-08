Corona-Krise Nur noch jeder Siebte in Kurzarbeit

Bundesweit sind noch 5,6 Millionen Menschen in Kurzarbeit.

Die gute Nachricht: Die Zahl der Kurzarbeiter ist im Juli um eine Million gesunken, viele Verkäufer und Kellner sind zurück am Arbeitsplatz. Aber in der Industrie sieht es nicht so gut aus. Das spüren vor allem die Bayern.