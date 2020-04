Hamburg. Nun also doch: Die Finanzbehörden fordern vom Hamburger Privatbankhaus M.M. Warburg & Co eine Steuernachzahlung in deutlich dreistelliger Millionenhöhe im Zusammenhang mit so genannten Cum-Ex-Aktiengeschäften. Ein Sprecher der Bank bestätigte dem Abendblatt den Eingang der Steuerbescheide, zu dem Betrag wollte er sich nicht äußern. Einem Bericht des Magazins „Spiegel“ zufolge geht es um insgesamt mehr als 160 Millionen Euro – auch für die Jahre 2007 bis 2009.

Zunächst schien es, als habe die Hamburger Steuerverwaltung im Jahr 2016 darauf verzichtet, 47 Millionen Euro Kapitalertragsteuer für die Jahre bis 2009 von dem Bankhaus zurückzufordern, so dass dieser Teil der Forderung nun verjährt sei. Das hatten „Die Zeit“ und das NDR-Magazin „Panorama“ im Februar berichtet.

Warburg will sich gegen Steuernachzahlung wehren

„Gegen die Steuerbescheide geht die Warburg Gruppe rechtlich vor“, heißt es in einer Stellungnahme der Bank. Sie hatte nach eigenen Angaben „zu keinem Zeitpunkt die Absicht, steuerrechtswidrige Aktiengeschäfte zu betreiben“. Die Steuerbescheide würden damit begründet, dass die Deutsche Bank – die als Dienstleister an den so genannten Cum-Ex-Geschäften beteiligt war – pflichtwidrig Kapitalertragsteuer nicht abgeführt habe, argumentiert M.M. Warburg. „Dennoch soll nun die Warburg Gruppe die Kapitalertragsteuer vollen Umfangs nochmals zahlen“, heißt es. Die Deutsche Bank hat ein pflichtwidriges Verhalten in dieser Sache stets abgestritten.