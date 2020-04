Hamburg. Sonderschichten am Wochenende, ehemalige Mitarbeiter wieder zurückgeholt und den Betrieb von zwei auf drei Schichten erweitert: Christoph Klöpper hat alles unternommen, um die verstärkte Nachfrage nach Mehl zu decken.

Wer in einem Hamburger Supermarkt nach einer Tüte Mehl der Marken Diamant, Aurora oder Gloria greift, kann sicher sein, dass sie aus der Hamburger Aurora Mühle kommt – wenn das Produkt nicht gerade im Supermarkt vergriffen ist.

„Die Nachfrage der Kunden nach Mehl ist um das Vier- bis Fünffache gestiegen“, sagt Klöpper, Geschäftsführer von GoodMills Deutschland, zu der auch die Aurora Mühle in Wilhelmsburg gehört. „Aber wir können das stemmen. Getreide ist ausreichend vorhanden, und wir haben die Produktion erweitert.“

Die Familie daheim? Dann wird häufiger gebacken

Viele Lebensmittelproduzenten in Hamburg und dem Umland spüren derzeit eine deutlich gestiegene Nachfrage nach ihren Produkten. „Ich kann das nachvollziehen, das hat nicht nur mit Vorratswirtschaft zu tun“, sagt Klöpper. „Wenn die ganze Familie zu Hause ist, wird mehr verbraucht, und um die Kinder zu beschäftigen, wird auch häufiger ein Kuchen gebacken“, sagt der Mühlenchef mit Blick auf seine eigenen Sprösslinge.

Die Hamburger Mühle beliefert auch die Harry Brot GmbH in Schenefeld. „Wir verkaufen von Toast- und Sandwichbrot sowie Produkten zum Fertigbacken derzeit 20 Prozent mehr als vor der Coronapandemie“, sagt Firmensprecherin Karina Alikhan. „Es ist, als wenn wir permanent im Weihnachtsgeschäft wären.“

Abgepackte Produkte sind besonders gefragt

Auch die Nachfrage nach verpacktem Vollkorn- und Mischbrot sei in den Supermärkten gestiegen. Die abgepackten Produkte sind zehn bis zwölf Tage haltbar und versprechen mehr Sicherheit als lose Ware. Deshalb sind diese Produkte jetzt besonders gefragt, während vorgebackene Brötchen für Supermärkte, die dort unverpackt und lose angeboten werden, von den Kunden nicht mehr so wie bisher gekauft werden.

Hochbetrieb herrscht in diesen Wochen auch beim Haferflockenproduzenten Kölln in Elmshorn. Die Nachfrage verteilt sich auf alle unsere Sparten „Sowohl bei den Haferprodukten als auch bei den Speiseölen haben wir eine gesteigerte Produktnachfrage festgestellt“, sagt Unternehmenssprecherin Berit Zonnev.

400.000 Packungen an Haferflocken und Müslimischungen werden täglich in dem Betrieb hergestellt. „Wir haben unsere Produktion hochgefahren, um der gesteigerten Nachfrage des Einzelhandels nachzukommen“, so die Sprecherin.

Getreidesilos in Wilhelmsburg ausreichend gefüllt

„Alle Unternehmen der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft arbeiten deutlich mehr als üblich, um die starke Nachfrage zu befriedigen“, bestätigt Anne-Kristin Barth vom Verband Deutscher Mühlen. Rohstoffe für die Herstellung von Grundnahrungsmitteln seien in ausreichender Menge vorhanden.

So reichen die Getreidesilos in Wilhelmsburg aus, um die Fortführung der Produktion auch ohne Nachschub von neuen Rohstoffen für mehrere Wochen zu gewährleisten. Die Wilhelmsburger Mühle bezieht ihr Getreide aus einem Umkreis von rund 200 Kilometern. „Da wir unseren Hafer aus Norddeutschland und Skandinavien beziehen, haben wir aktuell keine Probleme, unsere Rohstoffe zu erhalten“, sagt Zonnev von der Peter Kölln GmbH.

Absatz immer noch 287 Prozent über dem Normalniveau

In der zwölften Kalenderwoche, als die bundesweite Schließung von Schulen, Kindergärten und Universitäten bundesweit erfolgte, stieg der Umsatz von Konsumgütern des täglichen Bedarfs um insgesamt 38,2 Prozent, berichtet IRI, ein Beratungsunternehmen für die Konsumgüterindustrie. Schon in der Woche davor legte der Absatz von Mehl um 409 Prozent zu, verglichen mit Anfang August 2019, wie aus einer Auswertung des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

In der zwölften Woche 2020 lag der Absatz immer noch 287 Prozent über dem Normalniveau. Wenn die Regale im Einzelhandel zeitweise leer sind, dann liegt das nach Einschätzung des Mühlenverbandes an technischen und logistischen Kapazitätsgrenzen, etwa beim Verpacken oder beim Warentransport. „Das Hamstern sorgt dafür, dass diese Grenzen erreicht werden und Menschen vor leeren Regalen stehen“, sagt Verbandssprecherin Barth.

Großverbraucher rufen jetzt größere Mengen ab

Klöpper ist deshalb froh, dass GoodMills den Standort Wilhelmsburg ausbaut. 15 Millionen Euro werden investiert. Die Erweiterung ist fast abgeschlossen, ein neues Vermahlungssystem wurde installiert. Damit können dann statt wie bisher 185.000 Tonnen Getreide 265.000 Tonnen im Jahr verarbeitet werden. Nicht nur die Einzelhandelspackungen mit Mehl sind gefragt, „auch unsere Großverbraucher rufen jetzt größere Mengen ab, um damit mehr Aufbackbrötchen, Kekse oder Knäckebrot zu produzieren“, sagt Klöpper.

Auf mehreren sogenannten Abpacklinien wird in Wilhelmsburg Mehl in Haushaltsgrößen abgefüllt. „Nur in Hamburg und am Standort Ergolding in Bayern produzieren wir auch für Endverbraucher“, sagt Klöpper. Der Vorgang ist weitgehend automatisiert. Gegenwärtig konzentriert sich das Unternehmen auf die Mehlsorte Type 405, die am stärksten nachgefragt wird. „So verringern wir Umrüstzeiten und können kontinuierlicher abfüllen“, sagt Klöpper.

Die Schichtübergabe erfolgt nicht mehr persönlich

Große Anstrengungen werden bei den Lebensmittelherstellern unternommen, um auch unter den Bedingungen einer Pandemie die Produktion jederzeit zu sichern und die Mitarbeiter vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Die Backstraßen bei Harry-Brot werden nur von ein bis zwei Mitarbeitern bedient. „Da ist genügend Abstand gewährleistet“, sagt Firmensprecherin Alikhan.

Auch die Übergabe der Ware an den Einzelhandel wurde zeitlich entzerrt, damit nicht alle Fahrer zum gleichen Zeitpunkt bei den insgesamt zehn Großbäckereien von Harry-Brot eintreffen. „Als Lebensmittel verarbeitender Betrieb gelten für uns seit jeher strenge Hygienevorschriften“, sagt Kölln-Sprecherin Zonnev. „Jetzt haben wir nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts einen Maßnahmeplan erarbeitet, der stets an die aktuelle Situation angepasst wird.“

Mühlen von GoodMills für externe Personen abgeriegelt

„Unsere Mitarbeiter in der Produktion arbeiten räumlich weit genug voneinander entfernt“, sagt Klöpper. Die Schichtübergabe erfolge telefonisch oder schriftlich, um direkte Kontakte unbedingt zu vermeiden. Zudem sind die Mühlen von GoodMills momentan für externe Personen abgeriegelt. „Die Belegschaft wurde in mehrere voneinander getrennte Teams sowie ein strategisches Reserveteam aufgeteilt. Jedes dieser Teams ist selbstständig in der Lage, den Betrieb der Mühle sicherzustellen“, sagt Christoph Klöpper.

Er rechnet damit, dass sich der Mehlabsatz in den nächsten drei bis vier Monaten wieder moderater entwickeln wird. Dann wird auch Zeit sein, eine neue Abfüllanlage für staubfreie Verpackungen zu installieren, wie es sie in Süddeutschland schon gibt. Klöpper: „Die Anlage ist schon da, nur jetzt wollen wir keine Ausfallzeiten beim Abfüllen von Mehl riskieren.“