Hamburg. Auf den Feldern sprießt der Spargel, und auch die Erdbeeren sind in einigen Wochen reif zum Pflücken. Viel Arbeit wartet auf die Landwirte. Doch mitten in der Saison gilt jetzt wegen der Coronakrise ein Einreiseverbot für Saisonarbeiter. Den Helfern, die auf deutschen Feldern arbeiten wollen, wird im Rahmen der bestehenden Grenzkontrollen laut Bundesinnenministerium bis auf Weiteres die Einreise verweigert. Die Regelung gelte für die Einreise aus Drittstaaten, aber auch für EU-Staaten wie Bulgarien und Rumänien.

Wie mit Saisonkräften aus Polen und Tschechien verfahren werden soll, ist noch nicht abschließend geklärt. Allerdings hätten diese wegen der Einschränkungen im eigenen Land ohnehin Schwierigkeiten, nach Deutschland zu kommen. Die Maßnahmen seien „zwingend erforderlich, um Infektionsketten zu unterbrechen“, sagte ein Ministeriumssprecher. Jährlich sind in der Landwirtschaft 300.000 (vor allem osteuropäische) Saisonarbeitskräfte tätig.

Der Erdbeerhof Glantz braucht 700 Erntehelfer

Betriebe wie den Erdbeerhof Glantz treffen die Hürden für die ausländischen Arbeitskräfte hart. „Wir arbeiten jedes Jahr mit 700 Erntehelfern zusammen“, sagt Inhaber Enno Glantz, der die Erdbeeren an seinen roten Ständen in Hamburg verkauft. 85 Prozent der Arbeiter wollten auch diese Saison kommen – ob sie es nun dürften, sei unklar. Am 1. Mai beginne die Ernte auf seinen Höfen in Delingsdorf und Hohen Wieschendorf, dann brauche er die Helfer dringend.

Zugleich erreichen den Erdbeerhof massenhaft Bewerbungen von deutschen Interessenten, die auf den Feldern arbeiten wollen – ein Novum, denn in den vergangenen Jahren habe es dieses Phänomen nicht gegeben. „Jeden Tag melden sich 30 bis 40 Leute“, sagt Glantz. Die Frauen und Männer kämen aus unterschiedlichen Bereichen, sie arbeiteten sonst als Kellner in der Gastronomie, als Lehrer oder Bürokräfte.

Glantz plant Isolierstation für Coronakranke

Der 75-Jährige freut sich über das Interesse und lobt das Engagement in der Gesellschaft. Für wirklich praxistauglich hält er ein mögliches Ausweichen etwa auf Städter, die jetzt auf dem Land arbeiten wollen, nicht. „Ich bin darauf angewiesen, dass alle Helfer morgens zum Erntebeginn um 4.30 Uhr erscheinen, und darauf, dass sie dann den ganzen Tag durchhalten“, begründet der Unternehmer seine Zweifel. Er bereite daher weiter alles dafür vor, dass sein Stammpersonal, viele Polen und Studenten aus der Ukraine, nun doch in einigen Wochen mit dem Pflücken der Erdbeeren starten können. Sogar eine Isolierstation für Menschen, die an Corona erkranken, ist geplant.

Die Spargelbauern, deren Saison jetzt beginnt, treffen die neuen Reisebeschränkungen für Helfer ebenfalls hart. „Damit geraten aktuell die Spargelernte sowie die Pflanzung von Gemüsekulturen massiv in Gefahr“, sagte der Präsident des niedersächsischen Landesbauernverbands Albert Schulte to Brinke. Zusätzlich wird den Spargelbauern das Anwerben von Arbeitern dadurch erschwert, dass sich polnische Beschäftigte bei der Rückkehr in die Heimat ab sofort in Quarantäne begeben müssen.

Auch viele Hamburger Landwirte leiden

„Wir müssen mit der Hälfte der Erntehelfer auskommen“, sagt Felix Löscher über die Lage auf seinem Spargelhof in Winsen (Luhe). Löscher ergänzte, er könne dementsprechend nur die Hälfte des Spargels ernten. Betriebe mit Spargel und Obstfeldern versuchen nun, über die Homepage unter www.Saisonarbeit-in-Deutschland.de eine Vermittlung der sich anbietenden deutschen Arbeitskräfte zu organisieren. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) sagte, dass es bereits mehr als 16.000 Bewerbungen von „helfenden Händen“ gebe.

Auch viele der 650 Hamburger Landwirte leiden. Beim Anbau von Gemüse und Salat planten Landwirte jetzt sogar die Vernichtung von Jungpflanzen. Um nicht länger Arbeit in die Felder zu investieren, wo später keine Ernte möglich sei, sagte Carsten Bargmann, Geschäftsführer des Bauernverbands Hamburg. Dies sei, zumal die Produktion in Südeuropa wegen Corona erschwert ist, „verheerend für die Versorgung“.