Hamburg. Schon im Foyer des Hamburger Standorts von PricewaterhouseCoopers (PwC) nahe der Kennedybrücke wartet die erste Überraschung: Von denen, die auf dem Weg an ihre Arbeitsplätze bei der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft sind, trägt praktisch niemand eine Krawatte, nicht wenige sehen eher aus wie IT-Spezialisten – und genau das sind sie auch. „Nur rund ein Drittel unserer gut 1000 Beschäftigten hier arbeiten noch in der klassischen Wirtschaftsprüfung und angrenzenden Bereichen, der weitaus größere Teil ist in der Beratung tätig, viele davon in neuen Feldern wie Cyber-Sicherheit oder Nachhaltigkeit“, sagt Thorsten Dzulko, Standortleiter von PwC Hamburg.

Doch auch die Bilanzprüfung selbst findet heute am Computer statt. „Als ich vor 22 Jahren anfing, haben wir unsere Dokumentation zum Teil noch mit Schere und Pritt-Stift gebastelt und mittels Stichproben versucht, die Nadel im Heuhaufen zu finden“, so Dzulko. Heute verwende man weitgehend digitale Prüfungsprogramme, die sämtliche Buchungen der Mandanten automatisiert auf Auffälligkeiten hin durchleuchten: „Typischerweise ist ein Prozent der Transaktionen auffällig – und die sehen wir uns dann gezielt an.“

Mitarbeiterzahl von PwC in Hamburg um 36 Prozent erhöht

In den zurückliegenden zehn Jahren hat sich die Mitarbeiterzahl von PwC in Hamburg um 36 Prozent erhöht. Mit diesem kräftigen Wachstum erreicht das Unternehmen in der Branche nicht einmal einen Spitzenwert: Die fünf größten Arbeitgeber der Branche in Hamburg (Ernst & Young, PwC, KPMG, Deloitte, BDO) haben in diesem Zeitraum um 49 Prozent zugelegt. Die Top 6 der Hansestadt (einschließlich Mazars) kommen aktuell auf zusammen 4429 Beschäftigte.

Ganz offensichtlich sind alle diese großen Anbieter auf Kosten kleinerer Kanzleien gewachsen, ihre Marktmacht hat weiter zugenommen. Das geschah durch den Wechsel kompletter Teams von kleineren Firmen zu den großen, aber auch durch Unternehmenszusammenschlüsse. Ein gutes Beispiel dafür ist Mazars: Zu den Vorgängern gehört die traditionsreiche Hamburger Wirtschaftsprüfungskanzlei Susat & Partner, die zunächst mit der Röver Brönner-Gruppe aus Berlin fusionierte und im Jahr 2015 mit der deutschen Tochter des ursprünglich französischen Mazars-Konzerns zusammenging.

Zunehmende Internationalisierung

Dabei ist die zunehmende Internationalisierung der Kunden eine Triebfeder der Konzentration in diesem Wirtschaftszweig. „Jeder größere Mittelständler hat heute auch Auslandsgeschäft, und gerade Hamburg als Handelsstandort ist stark international geprägt“, sagt Dierk Lemmermann, Mitglied des nationalen Führungsgremiums von Mazars mit Sitz in Hamburg. Zwar waren Susat und Röver Brönner schon Teil eines internationalen Netzwerks mit Partnergesellschaften im Ausland, aber die Zusammenarbeit über lockere Netzwerke hat sich offenbar als nicht ausreichend für die steigenden Anforderungen der Kunden erwiesen.

Aus einem ähnlichen Grund kam im Spätsommer 2016 die Hamburger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr. Steinberg & Partner hinzu, die sich mit ihren rund 100 Beschäftigten auf Mandanten aus dem Schifffahrtsbereich spezialisiert hatte. Für die Schiffsfinanzierung aber habe das Ausland an Bedeutung gewonnen, und dort sei der Name Dr. Steinberg & Partner nicht so bekannt wie der von Mazars, so Lemmermann. Neben Schifffahrt sei das Hamburger Mazars-Büro firmenweit führend für Kunden aus den Bereichen Versicherungen und Immobilien.

Weiterer Branchenschwerpunkt ist der Einzelhandel

Auch bei PwC ist Hamburg das Kompetenzzentrum für Mandanten aus der Schifffahrt, rund 100 Mitarbeiter sind allein in diesem Bereich tätig. Ein weiterer Branchenschwerpunkt ist der Einzelhandel. Dabei sei die Beratung das wachstumsstärkste Tätigkeitsfeld, sagt Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung bei PwC Deutschland. Ein Unternehmen wie PwC habe den Vorteil, dass es je nach Aufgabe – sei nun die Expertise von Physikern oder Ärzten gefragt – jederzeit auf die unterschiedlichsten Branchen- oder Fach-Qualifikationen seiner weltweit 270.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen kann. „Kleinere Wettbewerber haben nicht die finanziellen Mittel, jemanden einzustellen, der sich beispielsweise mit Quantencomputern auskennt“, so Störk.

Immer häufiger gehe es darum, nach einem Beratungsprojekt auch gleich die Umsetzung anzubieten, was mit Programmierarbeit verbunden sein kann. „Kunden erwarten das von uns – und wir haben dafür qualifizierte Kolleginnen und Kollegen. In Deutschland, aber zum Beispiel auch in Indien, Malaysia oder Polen“, sagt Störk. Die Präsenz in 160 Staaten habe aber auch andere Vorteile: „Bei Zusammenschlüssen von Pharmaunternehmen müssen die Medikamente in jedem einzelnen Land, in dem sie bisher verkauft werden, neu registriert werden. Das kann ein mittelständisches Beratungshaus nicht leisten.“

Vier Firmen prüfen die Bilanz fast aller Aktiengesellschaften

Die wachsende Macht der „Großen Vier“ – Ernst & Young, PwC, KPMG und Deloitte –, die zusammen weltweit knapp eine Million Mitarbeiter haben, stößt allerdings auch auf Kritik. So stört es Fabio De Masi, den finanzpolitischen Sprecher der Linken im Bundestag, dass diese Gesellschaften zwar „aggressive Steuervermeidungsmodelle“ entwickeln und vermarkten, zugleich aber auch zahlreiche Beratungsaufträge von der Bundesregierung erhalten. „Ob Cum-Ex oder Luxemburg Leaks, immer waren die Big Four dabei. Dies schafft Interessenskonflikte“, findet de Masi.

Zudem prüfen die vier Marktführer die Bilanzen von rund 90 Prozent der börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Die EU-Kommission legte im Jahr 2014 in einer Verordnung fest, dass börsennotierte Firmen nur noch zehn Jahre lang den gleichen Wirtschaftsprüfer für die Bilanzprüfung beauftragen dürfen, außerdem verlangt die EU eine stärkere Trennung von Prüfung und Beratung.

Letzteres liege aber häufig gar nicht im Interesse der Mandanten, hält Dzulko dagegen. Er ist auf Familienunternehmen und mittelständische Firmen spezialisiert. „Diese Kunden wollen eine ganzheitliche Beratung und alle Dienstleistungen aus einer Hand.“ Auch Mazars-Manager Lemmermann macht diese Erfahrung: „Man wünscht sich Prüfer, die das Geschäft verstehen, weil sie auch Berater sind.“ In der Praxis hat sich ein Weg gefunden, mit der EU-Vorgabe umzugehen: „Unsere Mitarbeiter sind nicht sowohl als Prüfer als auch als Berater für denselben Kunden tätig“, sagt Lemmermann.

Gesetzlich geforderte Rotation

Die nun gesetzlich geforderte Rotation der Bilanzprüfer dürfte allerdings kleineren Gesellschaften wie Mazars helfen, den Großen Vier mehr prominente Kunden als früher abjagen zu können – auch wenn sich Lemmermann eine noch weitergehende Regelung nach dem Muster Frankreichs gewünscht hätte: „Dort müssen die Bilanzen börsennotierter Unternehmen von zwei Gesellschaften gemeinsam geprüft werden, und in der Praxis ist dies meistens eine der großen und eine der etwas kleineren.“

Immerhin werden vom nächsten Jahr an die weltweiten Geschäfte der Investmentbank Goldman Sachs erstmals seit 1922 nicht mehr ausschließlich von PwC geprüft. In Deutschland und Großbritannien übernimmt das Mazars. Das hat Signalwirkung: „Jetzt kommen vermehrt weitere Anfragen herein“, sagt Lemmermann: „Wir planen, auch hier im Norden noch stärker zu wachsen.“