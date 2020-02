Hamburg. Airbus hakt ein unschönes Kapitel in der Firmengeschichte ab. Die langjährigen Korruptionsermittlungen kosten den Konzern 3,6 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen und Verfahrensgebühren. Einem entsprechenden Vorschlag des Flugzeugbauers (wir berichteten) stimmten am Freitagabend drei Länder zu. Damit seien die Ermittlungen wegen Bestechung und Korruption in Frankreich, Großbritannien und den USA beendet, teilte Airbus mit.

Airbus hatte sich 2016 selbst bei den Behörden angezeigt. Bei internen Ermittlungen wurde festgestellt, dass es beim Verkauf von zivilen Flugzeugen zu Unregelmäßigkeiten mit Beratern einer „dritten Partei“ gekommen sei.

US-Justizministerium spricht von „massivem Korruptionssystem“

„Airbus hat sich über mehrere Jahre eines massiven Korruptionssystems bedient, um seine Geschäftsinteressen durch Bestechung in China und in anderen Ländern zu fördern und die Bestechungsgelder zu verheimlichen“, teilte das US-Justizministerium mit, das von der Strafe 526 Millionen Euro bekommt. Dazu habe Airbus etwa „wissentlich und vorsätzlich“ Zahlungen an einen Geschäftspartner in China geleistet, die als Bestechungsgelder für Regierungsbeamte gedacht gewesen seien und verschleiert worden wären, so der Vorwurf des Ministeriums.

Ziel war der Kauf und Verkauf von Airbus-Flugzeugen an staatliche und staatlich kontrollierte Fluggesellschaften.

Die französische Finanzstaatsanwaltschaft PNF erhält 2,083 Milliarden Euro, die britische Antikorruptionsbehörde SFO kassiert 984 Millionen Euro. Bei diesen Einigungen handele es sich nicht um ein Schuldeingeständnis, teilte Airbus mit. Die Strafverfolgung werde zunächst ausgesetzt und nach drei Jahren beendet, wenn das Unternehmen nicht gegen Abmachungen verstoße.

Mit dem US-Außenministerium einigte sich der MDAX-Konzern zudem auf ein Bußgeld von neun Millionen Euro wegen Verstößen gegen Vorschriften des Internationalen Waffenhandels (International Traffic in Arms and Regulation, Itar).

Airbus will „derartiges Verhalten“ in der Zukunft ausschließen

Airbus will sich aus rechtlichen Gründen nicht zu den Tatvorwürfen äußern. Dennoch fand der Vorsitzende des Verwaltungsrats deutliche Worte. Die erzielten Einigungen „ziehen einen Schlussstrich unter inakzeptable Geschäftspraktiken der Vergangenheit“, sagte Denis Ranque. Das Unternehmen legte in den vergangenen Jahren ein Compliance-Programm auf, um „derartiges Verhalten für die Zukunft auszuschließen“, so Ranque.

Vorstandschef Guillaume Faury nannte die Einigungen einen sehr wichtigen Meilenstein. „Sie erlauben es Airbus, nun nach vorn zu schauen und weiterhin nachhaltig und verantwortungsvoll zu wachsen.“ Der Franzose hatte im April 2019 den langjährigen Konzernchef Tom Enders abgelöst, der die internen Ermittlungen 2016 ins Rollen gebracht hatte.