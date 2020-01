Berlin.

Das Coronavirus sorgt für Verunsicherung: Weltweit gibt es Tausende Infektionsfälle, 106 Menschen sind in China an dem Virus gestorben

Es steigt die Sorge vor einer weltweiten Ausbreitung der Lungenkrankheit

Die deutschen Verbraucher profitieren von der Verunsicherung: So sinken die Preise für Heizöl und Benzin

Verbraucher in Deutschland bekommen die Folgen der Angst um die weitere Ausbreitung des Coronavirus in China zu spüren – wenn sie Heizöl bestellen oder den Tank ihres Autos füllen.

Die Preise rauschten zum Wochenbeginn spürbar nach unten. Grund sind Sorgen um gravierende Auswirkungen der neuen Lungenkrankheit auf das ohnehin schwächelnde Wirtschaftswachstum Chinas und die daraus resultierenden Folgen für die Weltwirtschaft. Das lässt die Preise an den Ölmärkten einbrechen.

Coronavirus- Wuhan stampft Kliniken aus dem Boden

Coronavirus sorgt für sinkende Ölpreise

So verbilligte sich Heizöl am Montag regional um zwei bis drei Euro je 100 Liter, registrierte der Messgeräte-Hersteller Tecson.

am Montag regional um zwei bis drei Euro je 100 Liter, registrierte der Messgeräte-Hersteller Tecson. Im bundesweiten Durchschnitt kosteten 100 Liter Heizöl bei der Abnahme von insgesamt 3000 Litern nun 61,10 Euro (inklusive Mehrwertsteuer).

So günstig war Heizöl zuletzt vor fast zwei Jahren im März 2018.

Ähnlich die Entwicklung an den Tankstellen:

Nach Daten der Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt kostete ein Liter Dieselkraftstoff am Dienstagmittag im Durchschnitt 1,24 Euro.

am Dienstagmittag im Durchschnitt 1,24 Euro. Zu Jahresbeginn mussten Verbraucher noch 1,33 Euro zahlen.

Auch Superbenzin E10 verbilligte sich auf nun 1,42 Euro je Liter.

Börsenkurse knicken spürbar ein

Nach dem Jahreswechsel hatte die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani für ein kurzzeitiges Preishoch an den Ölmärkten gesorgt. Nun schlägt das Pendel durch die Konjunktursorgen wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus in die gegensätzliche Richtung aus.

Auch an der Börse sind die Auswirkungen teils heftig zu spüren. Der deutsche Aktien-Leitindex Dax knickte nach Handelsbeginn am Montag um 2,5 Prozent ein und sackte bis Dienstagmittag auf 13.185 Punkte ab.

Damit entfernte sich das Börsenbarometer weit vor der erst in der vergangenen Woche erreichten Rekordmarke von 13.640 Punkten. Am stärksten waren Aktien der Lufthansa betroffen – die Papiere der Fluggesellschaft verloren über 4,5 Prozent an Wert.

Coronavirus: Erster Fall in Deutschland bestätigt

Nachdem die Lungenkrankheit in China ausgebrochen war, steigt weltweit auch die Anzahl der Fälle. So wurde nun die erste Coronavirus-Infektion in Deutschland festgestellt. Trotz des ersten Falls ist eine Panik wegen des Coronavirus unangebracht.