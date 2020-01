Hamburg. Für den Hamburger Onlinehändler Otto war es „das beste Weihnachtsgeschäft in der 70-jährigen Unternehmensgeschichte“. Und auch die Mehrzahl der kleinen Hamburger Händler dürfte mit dem Weihnachtsgeschäft und den letzten Verkaufstagen des vergangenen Jahres durchaus zufrieden gewesen sein. „Viele Unternehmen berichten von deutlichen Umsatzzuwächsen“, sagte Dierk Böckenholt, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nord, dem Abendblatt in einer ersten Bilanz. „Das prognostizierte Wachstum gegenüber dem Vorjahr scheint erreicht worden zu sein“, so Böckenholt.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hatte für das Weihnachtsgeschäft 2019, zu dem der November und der Dezember gezählt werden, einen Zuwachs des Umsatzes im stationären und Onlinehandel in ganz Deutschland um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorhergesagt. Erstmals werde die Summe aller Erlöse in den beiden letzten Monaten des Jahres die Marke von 100 Milliarden Euro übertreffen, hieß es vorab.

2,7 Milliarden Euro Umsatz

Ob diese Werte tatsächlich erreicht wurden, wird zwar erst in einigen Wochen endgültig feststehen, doch für Hamburg ist Handelsexperte Böckenholt sehr optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass die Prognose von 14,7 Milliarden Euro Umsatz im gesamten Jahr und 2,7 Milliarden Euro im Weihnachtsgeschäft erreicht werden konnte“, so Böckenholt. Das wäre ein Umsatzplus im gesamten Jahr von 3,2 Prozent gegenüber 2018.

Auch Hamburgs Citymanagerin Brigitte Engler spricht von einem „sehr zufriedenstellenden“ Weihnachtsgeschäft. „Es wurden mindestens die guten Umsätze des Vorjahres erreicht“, lautet ihre Einschätzung für den stationären Handel in der Hansestadt. Beginnend mit dem Black Friday Ende November seien die Kundenfrequenzen in den großen Einkaufszentren und in der Innenstadt durchgängig sehr hoch gewesen, so Engler; insbesondere an Freitagen und Sonnabenden. Und auch die Betreiber der Weihnachtsmärkte seien sehr zufrieden gewesen. „Das günstige Wetter hat dazu beigetragen, dass sich viele Besucher länger auf den Märkten aufgehalten haben als sonst üblich“, sagte die Citymanagerin dem Abendblatt.

Nicht alle sind zufrieden

Allerdings sei die Entwicklung nicht einheitlich positiv, so Böckenholt. „Händler in Innenstadtlagen sind eher zufrieden als solche in den städtischen Randlagen und in ländlichen Gebieten, größere Unternehmen sind tendenziell zufriedener als kleinere Händler.“ Große Unterschiede gebe es zudem zwischen den einzelnen Branchen. „Die meisten Lebensmittelhändler sind sehr zufrieden. Sie berichten, dass mehr und höherwertige Produkte gekauft wurden.“ In der Textil- und Lederwarenbranche und bei Schuhhändlern dagegen sei es oft schlechter gelaufen als in den Vorjahren. Die Folge: Früher als üblich wurde versucht, mit Preisreduzierungen Kunden in die Geschäfte zu locken.

Deutlich stärker als im stationären Handel ist offensichtlich der Umsatz im Online-Weihnachtsgeschäft gewachsen. Der HDE prognostiziert ein Plus von mehr als zehn Prozent auf 14,7 Milliarden Euro in den beiden letzten Monaten des Jahres. In einem Sechstel des Jahres erzielen die Versender damit knapp ein Viertel ihrer Gesamterlöse.

Hamburger Geschäfte diesen Sonntag geöffnet

Der Hamburger Onlinehändler Otto gab am Donnerstag bekannt, dass er im Weihnachtsgeschäft 2019 seinen Umsatz um sechs Prozent habe steigern können. In absoluten Zahlen bezifferte das Unternehmen die Erlöse nicht. In Spitzenzeiten seien bis zu 20 Bestellungen pro Sekunde im Shop eingegangen, hieß es. Die größten Zuwächse habe es bei Artikeln aus den Kategorien Multimedia (plus 33 Prozent), Haushaltselektronik (plus 15 Prozent) sowie Home & Living (plus zehn Prozent) gegeben. „Der Wandel unseres Geschäftsmodells vom Händler zur Plattform kommt an. Das beweist das tolle Ergebnis dieses Weihnachtsgeschäfts“, erklärte der zuständige Otto-Manager Marc Opelt.

Die Geschäftsleute in den Hamburger Einkaufszentren und -straßen bereiten sich derweil kurz nach dem Jahreswechsel bereits auf den nächsten umsatzstarken Verkaufstag vor: Am nächsten Sonntag sind viele Geschäfte zwischen 13 und 18 Uhr geöffnet.