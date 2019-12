Kreislaufveränderung Regierung will Warenvernichtung erschweren

Dieses Paket mit dem Wort "Retoure" versehen wird an einen Online-Versandhändler zurückgeschickt.

Die Bundesregierung will, dass die Produktion von Waren sich stärker an der Nachfrage ausrichtet. Dadurch würden nicht so viele Produkte weggeschmissen, die eigentlich noch gut verwendbar sind.