Hamburg. Seit Monaten kommen deutlich weniger Aufträge herein, eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht – deshalb hat der Hamburger Gabelstaplerbauer Jungheinrich am Mittwoch seine Prognose für das kommende Jahr deutlich eingedampft. „Vorstand und Aufsichtsrat schätzen den Geschäftsverlauf im Jahr 2020 im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr deutlich schwächer ein“, teilte der Konzern in einer Adhoc-Mitteilung mit.

Das Management um den neuen Vorstandschef Lars Brzoska erwartet für das kommende Jahr einen Umsatzeinbruch von bis zu zehn Prozent. Die Erlöse werden demnach zwischen 3,6 und 3,8 liegen. In diesem Jahr erwartet Jungheinrich noch Erlöse zwischen 3,85 und 4,05 Milliarden Euro.

Auch der Gewinn wird 2020 absehbar deutlich schrumpfen. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern werde voraussichtlich zwischen 150 und 200 Millionen Euro betragen, so das Unternehmen. Für 2019 sind 240 bis 260 Millionen Euro prognostiziert. Der Kurs der Jungheinrich-Aktie brach nach der Gewinnwarnung um mehr als 15 Prozent auf gut 22 Euro ein.