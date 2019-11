Hamburg. Die Laurens Spethmann Holding (LSH) ist den meisten Menschen wahrscheinlich als Teeproduzent bekannt. Schließlich gehören ihre Marken Meßmer, Milford und Onno zu den bekanntesten in Europa. Doch die Firma mit Sitz in Seevetal treibt ihre Diversifizierung voran. Mit 25,1 Prozent beteilige man sich an der Fruitwork Beteiligungsgesellschaft, teilte Spethmann am Montag mit. Angaben zur Höhe des Investments wurden nicht gemacht.

Fruitwork sitzt in der Hamburger Altstadt. Als bekannteste Tochter gilt die Firma Nutwork. Sie wurde 1999 gegründet und gilt mit einem Umsatz von 150 Millionen Euro als einer der führenden deutschen Lieferanten von Nüssen, Trockenfrüchten und Saaten. Nutwork biete die gesamte Palette vom Einkauf der Waren über die Veredelung bis zur europaweiten Auslieferung. „Das Produktportfolio von Nutwork ergänzt ideal die Aktivitäten der LSH und passt hervorragend zu unserem Anspruch ,Gesunder Genuss für ein gesundes Leben‘“, sagte Spethmann-Vorstandschef Lars Wagener.

Das Unternehmen wurde 1907 als Ostfriesische Tee Gesellschaft gegründet und firmiert seit 1996 als LSH. Bereits in den 70er-Jahren wurde der Süßstoffhersteller Huxol als weiteres Standbein gekauft. Am Lübecker Cerealienhersteller Nordgetreide, der beispielsweise Flakes, Reis Crispies, Maisgrieß und Maismehl anbietet, gehört den Seevetalern die Hälfte. Seit zwei Jahren besitzen sie zudem Anteile am britischen Müsliriegelhersteller Halo Foods. Die Laurens Spethmann Holding setzt pro Jahr rund 480 Millionen Euro um. Das wichtigste Segment mit rund 70 Prozent Anteil am Umsatz ist Tee. Europaweit werden knapp 1500 Mitarbeiter beschäftigt, davon 1250 in Deutschland.