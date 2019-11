Proteste zu Lagardes Antritt als EZB-Präsidentin erwartet

Frankfurt/Main. Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, tritt heute ihren Posten an. Die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) löst Mario Draghi ab, dessen achtjährige Amtszeit an der EZB-Spitze am 31. Oktober endete.

Zur Amtsübernahme der Französin werden Proteste gegen die Notenbank erwartet. So hat die globalisierungskritische Bewegung Attac eine Demonstration angekündigt. Sie fordert, bei künftigen Anleihenkäufen der EZB soziale Kriterien sowie Umwelt- und Klimaschutz zu berücksichtigen. Auch die Klimabewegungen Fridays for Future und Extinction Rebellion Frankfurt haben zu Protesten vor dem Gebäude der EZB aufgerufen. Start des Protestzuges ist um 12.00 Uhr auf dem Frankfurter Römerberg.

Mit Lagarde besetzt zum zweiten Mal seit Gründung der EZB im Juni 1998 Frankreich den Spitzenposten bei der gemeinsamen Zentralbank. Erster EZB-Präsident war der Niederländer Wim Duisenberg (1998-2003), es folgten der Franzose Jean-Claude Trichet (2003-2011) und der Italiener Draghi (ab 1. November 2011). Zudem bestimmt erstmals eine Frau die Geschicke der EZB, die über die Geldpolitik für die Eurozone entscheidet. Hauptziel der Zentralbank ist Preisstabilität.