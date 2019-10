Deutsche Bahn präsentiert neue Produkte und Serviceangebote

Berlin. Die Deutsche Bahn gibt am heutigen Mittwoch (9 Uhr) Einblick in ihre Pläne für neue Produkte und Serviceangebote des Unternehmens.

Im DB Werk Grunewald in Berlin will der Konzern darüber informieren, welche Innovationen in den kommenden Jahren geplant sind. Bahn-Experten stellen bei der Veranstaltung mit dem Titel "Mobilität erleben 2019" unter anderem vor, wie die Bahn-Flotte ausgebaut werden und welche neuen Fahrzeugtypen in den kommenden Jahren zum Einsatz kommen sollen, welche Veränderungen bei den Fernverbindungen zu erwarten sind und wie die neuen Stühle im ICE 4 aussehen werden.

Weitere Themen sind Produktentwicklungen wie neue Apps, darunter ein digitaler Wegweiser durch deutsche Bahnhöfe. Auch das weiterentwickelte Gastronomiekonzept wird der Bahn zufolge erläutert, nach dem von 2020 an unter anderem Bestellen am Platz in Klasse eins und zwei möglich werden soll.