Thomas Cook - Pleite: Ist der gezahlte Reisepreis jetzt weg?

Berlin. Thomas Cook ist pleite. Der zweitgrößte Reisekonzern Europas hat Insolvenz angemeldet. Was bedeutet die Zahlungsunfähigkeit nun für deutsche Pauschalreisende? Fällt der bereits bezahlte Urlaub ins Wasser? Gibt es den Reisepreis zurück oder ist das Geld weg? Das sind die Rechte der Reisenden.

Seit 1994 muss sich ein Reiseveranstalter gegen seine Zahlungsunfähigkeit absichern – und zwar entweder durch den Abschluss einer Versicherung oder über eine Bankgarantie.

NRW-Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) sagte, die Thomas-Cook-Pleite zeige, wie wichtig die Einführung einer verpflichtenden Insolvenz-Absicherung für Fluggesellschaften zum Schutz der Kunden wäre - wie bei der diesjährigen Konferenz der Verbraucherschutzministerkonferenz eingefordert.

Einstweilen empfehle sie allen Betroffenen, ihre Reiseunterlagen genau zu prüfen, sich an den Veranstalter zu wenden und im Zweifel Unterstützung bei der Verbraucherzentrale zu suchen. Auch interessant: Auch Tui-Urlauber von Thomas-Cook-Pleite betroffen.

Thomas Cook ist pleite – Das Wichtigste in Kürze:

Mit Thomas Cook hat einer der größten Reiseveranstalter der Welt Isolvenz angemeldet

Hunderttausende Passagiere aus ganz Europa sind betroffen und gestrandet

Viele Kunden sind aufgrund der Größe des Unternehmens

Thomas Cook insolvent – So erhalten Kunden in Deutschland Recht

Sowohl der Reisepreis als auch eventuell zusätzlich anfallende Rückreisekosten müssen erstattet werden. Der Versicher kann laut Paragraf 651r Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) dem Reisenden aber auch die Fortsetzung der Pauschalreise anbieten.

Als Nachweis erhalten Urlauber, nachdem sie den Reisepreis bezahlt haben, einen so genannten „Sicherungsschein“. Damit können die Reisenden ihre Ansprüche geltend machen. Trotzdem gibt es ein Problem: Die Insolvenzversicherung, die ein Versicherer für ein Geschäftsjahr vorhalten muss, ist auf 110 Millionen Euro begrenzt. Thomas Cook ist groß – ob das Geld reicht, ist daher ungewiss. So erlebt eine Urlauberin auf Rhodos das Thomas-Cook-Drama.

Zu Thomas Cook gehören in Deutschland Marken wie Neckermann Reisen, Bucher Last Minute, Öger Tours, Air Marin und Thomas Cook Signature. Diese haben den Verkauf von Reisen komplett gestoppt. Ob gebuchte Reisen mit Abreisedatum 23. und 24. September stattfinden, kann laut Thomas Cook nicht gewährleistet werden.

In Großbritannien gibt es die Pflicht zum Sicherungsschein übrigens nicht, weshalb dort der Staat eine mögliche Rückholaktion von Urlaubern organisiert.

Was passiert mit gebuchten Reisen von Thomas Cook?

Auch hier gilt: Die Versicherer müssen für gebuchte Pauschalreisen aufkommen.

Entsprechend ist der Kontakt auf dem Sicherungsschein der erste Ansprechpartner.

Bei Individualreisen sollten Urlauber in Erfahrung bringen, ob die Hotelbuchung noch besteht und der Flug stattfindet.

Sollten sie den Urlaub nicht antreten können, können sie ihn stornieren. Dabei kann es aber zu Gebühren kommen.

Was passiert, wenn die Versicherer keinen Rückflug organisieren?

Sollte weder der Veranstalter noch der Versicherer einen Rückflug organisieren, bleibt nur noch die Option, sich selbst einen Rückflug zu organisieren. Dabei müssen die Urlauber in Vorleistung gehen und können später die Rückerstattung der Kosten fordern. Das ist die Liste der Tochterfirmen von Thomas Cook.

„Dies birgt ein potentielles Risiko, denn zum einen kann es sehr lange dauern, bis ich die Erstattung erhalte“, sagte Wojtal. Zum anderen beträgt die gesetzliche Mindestdeckungssumme der Versicherung nur 110 Millionen Euro. Ist diese Summe aufgebraucht, können Erstattungen nicht mehr vollständig vorgenommen werden.

„Es geht bei der Erstattung zwar nicht darum, wer sich zuerst meldet, sondern es wird im Verhältnis ausgezahlt“, sagte die hessische Verbraucherschützerin und Juristin Katharina Lawrence unserer Redaktion. Trotzdem empfiehlt sie, dass Ansprüche möglichst schnell angemeldet würden. „Es im Interesse aller, wenn möglichst schnell Klarheit herrscht, wie hoch die Anzahl der geltend gemachte Ansprüche ist.“

Thomas-Cook-Pleite: Greift die Reiserücktrittsversicherung?

Nein. Wenn ein Thomas-Cook-Hotel oder eine Fluglinie ihre Leistung nicht mehr anbietet, haben Individualreisende zwar Anspruch auf die volle Erstattung der Kosten. Diese müssen sie allerdings im Insolvenzverfahren geltend machen.

Gibt es auch andere Wege, um an sein Geld zu kommen?

Grundsätzlich ist der Weg über den Kundengeldabsicherer zu empfehlen. Eine weitere Möglichkeit nennt Verbraucherschützerin Lawrence bei Kreditkartenzahlungen: „Wenn sie mit Kreditkarte bezahlt und die Reise noch nicht angetreten haben, könnten sich Verbraucher überlegen, ob sie sich mit dem Kreditkartenunternehmen in Verbindung setzen und mittels des Chargeback-Verfahrens ihre Zahlung zurückfordern.“

Thomas Cook: Was passiert, wenn man wegen der Pleite zu spät zur Arbeit kommt?

Liegt ein Fremdverschulden für das Zuspätkommen vor, müssen Arbeitnehmer in der Regel keine Kündigung oder Abmahnung fürchten. Laut Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) hat der Arbeitnehmer zudem einen Anspruch auf eine Bezahlung, wenn er „ohne sein Verschulden“ an der Arbeit gehindert wird. Allerdings muss er den Arbeitgeber umgehend informieren und sich eine zeitnahe Rückreisemöglichkeit organisieren.

Ist die Pleite von Thomas Cook mit den Pleiten von Air Berlin und Germania zu vergleichen?

Nein, die Pleite von Thomas Cook verhält sich für Kunden anders als die Pleiten der Fluglinien Air Berlin und Germania . Bei den Pleiten der beiden Fluglinien blieben viele Kunden auf ihren Ansprüchen sitzen und erhielten keine Gegenleistung für erworbene Sonderleistungen wie etwa Bonusmeilen.

Geld bekamen sie nicht zurück. Durch den Sicherungsschein bei Reisen mit Reiseveranstaltern sollten Kunden in jedem Fall eine Rück- oder Weiterreise garantiert werden. Lesen Sie hier: Die Thomas-Cook-Pleite zeigt, dass Reisende mehr Schutz brauchen.

Fluglinien, die pleite gehen, müssen ab dem Start der Insolvenz den Flugbetrieb einstellen. Selbst wenn sie wollten, können die Fluglinien dann also die Weiterreise nur schwer anders organisieren. In den Fällen von Air Berlin und Germania hatten immerhin andere Fluglinien vergünstigte Tickets für Kunden der beiden insolventen Airlines angeboten. Was Reisende nach der Insolvenz von Thomas Cook jetzt noch wissen müssen. (jb/ac)