Buxtehude. Mit einem Messer schneidet Thomas Vagts im Stoff kleine Rundungen in den Seiten des Strandkorbs aus. So schafft er Raum für die beiden Bullaugen, die mehr Licht in den Korb lassen. Eines von vielen Details, mit denen sich die Strandkörbe der Strandkorbmanufaktur Buxtehude von billigen Massenprodukten unterscheiden. Rund 5000 Körbe verlassen jährlich den Betrieb in Buxtehude.

„Jeder dritte Käufer findet Gefallen an den Bullaugen“, sagt Nils Gosebeck, der die Geschäftsführung des Unternehmens von seinem Vater übernommen hat. Der 31 Jahre alte Chef hat zuvor an allen Stationen des Betriebes gearbeitet. Auch in der Polsterei, wo jetzt Vagts schon am nächsten Korb arbeitet und ihn mit blau-weiß gestreiftem Stoff ausstattet. Zwischen das Geflecht aus Polyethylen und dem Stoff spannt der Polsterer noch eine dünne Folie als Windschutz. Jeder Handgriff sitzt bei Vagts, der schon seit zwölf Jahren im Betrieb arbeitet. „Pro Tag mache ich fünf bis sechs Körbe fertig“, sagt er. In der Hochsaison verlassen täglich 50 Strandkörbe die Manufaktur.

Betriebsführungen bis Dezember ausgebucht

Mit vier eigenen Fahrzeugen werden die Strandkörbe bis nach Nordrhein-Westfalen ausgeliefert, von wo über 40 Prozent der Kunden kommen. Die zweitgrößte Kundengruppe kommt aus Hessen. „Diese Kunden bestellen über das Internet oder kommen hier selbst vorbei, wenn sie an Ost- oder Nordsee Urlaub machen“, sagt Unternehmensgründer Kay Gosebeck. Inzwischen spielt auch der Internetshop eine wichtige Rolle im Vertrieb. „Wer an der Ostsee im Strandkorb sitzt, googelt gern mal diesen Begriff und findet dann schnell zu uns“, sagt Kay Gosebeck.

Das gilt im Internet, aber auch im realen Leben. Der Betrieb direkt an der Bundesstraße 73 ist nicht zu übersehen. Das bringt einen zusätzlichen Nachfrageeffekt. „Der neue Standort hat uns jährliche Umsatzsteigerungen von bis zu fünf Prozent gebracht“, sagt Sohn Nils. „Wir sind einer der größten deutschen Hersteller hochwertiger Teak- und Mahagoni-Strandkörbe.“

Olga Kunstmann schneidet in der Strandkorbmanufaktur Buxtehude die Stoffe zu. Die Kunden bevorzugen graue und blaue Farbtöne.

Foto: Marcelo Hernandez

Besonders beliebt sind die wöchentlich stattfindenden Betriebsführungen. „Da sind wir bis Dezember ausgebucht“, sagt der Junior. In diesem Jahr hat die Firma in den Außenbereich investiert und in neue Maschinen für das Nähen und Schweißen. Im Außenbereich wurde Syltgras gepflanzt und Sand aufgeschüttet, um die richtige Kulisse für die dort ausgestellten Modelle zu haben.

Fußkissen, Flaschenhalter und Notebooktisch

Dazu gehört das Modell Kampen Teak, der Klassiker der Manufaktur. Das Teakholz bleibt über Jahre hinweg wetterfest. Es ist inzwischen deutlich beliebter als die Ausführungen in Mahagoni. „Alle von uns verwendeten Hölzer stammen aus zertifiziertem Anbau“, sagt Kay Gosebeck. Wie ein Auto lässt sich ein Strandkorb auch mit allerlei Extras aufrüsten, etwa mit speziellen Fußkissen, Flaschenhalter, Notebooktisch oder einem Komfort-Duo-Lifter. Mithilfe dieser Gasdruckfeder lassen sich die Premiummodelle problemlos mit einer Hand in der Neigung verstellen.

Der Aufpreis liegt bei 195 Euro. Die seitlichen Bullaugen schlagen mit 295 Euro zu Buche. Im Schnitt geben die Kunden mehr als 2000 Euro für einen Strandkorb aus. Die Spitzenmodelle erreichen schnell Preise zwischen 3000 und 3400 Euro. Viele Modelle können jetzt zum Saisonausklang mit einem Rabatt zwischen zehn und 25 Prozent erworben werden. „Wir müssen auch außerhalb der Saison Umsatz machen, deshalb bieten wir solche Aktionen an“, sagt Nils Gosebeck.

„Wir probieren immer wieder Dinge aus, wie sich die Strandkörbe noch komfortabler machen lassen“, sagt sein Vater Kay. Manche Neuerungen wie etwa ein Mini-Kühlschrank im Strandkorb ist bei den Kunden aber nicht gut angekommen. Jetzt will das Unternehmen erstmals eine Sitzheizung für den Strandkorb anbieten, denn der wird zumeist von März bis Oktober genutzt. Ab Oktober sollen die ersten Modelle mit Heizung verfügbar sein.

Strandkörbe für die Balkone der HafenCity

Die Kunden sind meistens im Alter ab Anfang 40 und gönnen sich mit dem Strandkorb „ein Stück Luxus, stellen ihn in den Garten oder auf die Terrasse, kleinere Modelle auch auf den Balkon“, berichtet Kay Gosebeck. Für die Montage auf dem Balkon gibt es jetzt ein spezielles Aufbauteam. Viele Körbe werden auch in die HafenCity nach Hamburg geliefert. Je nach Größe und Ausstattung steigt der Komfort. Während es im Strandkorb an der Ostsee für zwei Personen schon recht eng werden kann, haben die Zweieinhalbsitzer der Standkorbmanufaktur mit 1,45 Metern eine komfortable Breite.

Doch viele Kunden, die jetzt noch einen Strandkorb kaufen, lassen ihn sich erst im Frühjahr liefern. Der erst vor vier Jahren errichtete 3000 Quadratmeter große Neubau wird schon wieder etwas eng. „Wir können gleich nebenan noch ein weiteres Grundstück erwerben und sprechen darüber mit der Stadt“, sagt Kay Gosebeck. Noch wartet er auch auf einen Busanschluss im Gewerbegebiet, damit das Unternehmen für die Mitarbeiter besser erreichbar ist. Deren Zahl hat sich innerhalb von vier Jahren von 33 auf 44 erhöht. „Wir können auch noch mehr einstellen, doch es fehlen Fachkräfte“, sagt Nils Gosebeck.

Aus den traditionellen Materialien Rohrbast oder Peddigrohr entstehen die Strandkörbe heute nicht mehr. „Wir verwenden ein Polyethylen-Geflecht, das sehr witterungsbeständig ist und verschiedene Farbschattierungen und Maserungen ermöglicht“, sagt der junge Chef. Für die Flechtarbeiten hat die Strandkorbmanufaktur einen Produktionsstandort in Cirebon in Indonesien. Die Fertigung der Strandkörbe erfolgt etwa je zur Hälfte in Handarbeit in Cirebon und in Buxtehude. In der Hansestadt an der Este werden die Bezugstoffe zugeschnitten und genäht, die Polster gefertigt, die Körbe endmontiert.

Hersteller mit einer langen Tradition

Unternehmensgründer Kay Gosebeck ist im Geschäft mit Strandkörben gemessen an seinen Konkurrenten ein Newcomer. Bundesweit gibt es eine gute Handvoll Hersteller, die zumeist auf eine lange Tradition zurückblicken können. Der gelernte Kaufmann, der zunächst Immobilien vermittelte und 15 Autowaschanlagen betrieb, bekam vor 16 Jahren die Anfrage, ob er vier Container mit 200 Strandkörben vermarkten könne. Der Einkaufspreis war günstig, und so ließ sich Gosebeck auf das Geschäft ein – und war überrascht, wie gut sich die damals vergleichsweise anspruchslosen Strandkörbe verkaufen ließen. Deshalb orderte er auf eigene Rechnung selbst in Indonesien. Schon damals holten sich die Käufer mit ihnen eine Art Strandfeeling auf Balkon und Terrasse. An eine moderne Manufaktur und eigene Produktentwicklung war damals noch nicht zu denken.

Wir probieren immer Dinge aus, wie sich die Strandkörbe komfortabler machen lassen. Kay Gosebeck, Unternehmensgründer

Mittlerweile hat die Manufaktur zwölf Modelle im Sortiment, 95 verschiedene Stoffe stehen zur Auswahl. Mit dem Modell Landhaus Sylt wurde in diesem Jahr erstmals ein sehr strapazierfähiger Korb für Ferienhaus-Vermieter auf den Markt gebracht. „Wir hatten 300 Stück geplant und werden sicherlich 600 in diesem Jahr davon verkaufen“, sagt Nils Gosebeck. Der Vater weiß die Firma bei seinen Söhnen Kay und Torben in guten Händen.