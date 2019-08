Hamburg. Die Augenoptik-Kette Fielmann übernimmt zum 1. September den führenden slowenischen Optiker Clarus mit 26 Fachgeschäften und erschließt damit einen weiteren europäischen Markt. Der Gründer des Unternehmens, Tihomir Krstič, bleibe mit 30 Prozent beteiligt, teilte Fielmann am Dienstag in Hamburg mit. Der Kaufpreis wurde nicht mitgeteilt. Im laufenden Geschäftsjahr wolle Optika Clarus zwei weitere Standorte eröffnen. Mittel- und langfristig seien mehr als 30 Filialen und ein Absatz von mehr als 100 000 Brillen geplant.

Fielmann ist damit in 14 europäischen Ländern mit mehr als 740 Niederlassungen aktiv. Innerhalb der Fielmann-Gruppe sei Slowenien mit einem Inlandsprodukt von 22 000 Dollar pro Kopf das kaufkraftstärkste Land östlich der Kernmärkte. "Das ist ein konsequenter Schritt in unserer Internationalisierungsstrategie", sagte Vorstandsvorsitzender Marc Fielmann. Bis 2025 soll Fielmann durch organisches Wachstum und Übernahmen außerdem in vier weitere Märkte expandieren, so der Vorstandsvorsitzender.

Optika Clarus eröffnete 1989 sein erstes Fachgeschäft und wurde innerhalb von 10 Jahren zum Marktführer in Slowenien. Heute betreibt das Unternehmen 26 Geschäfte, bedient 250.000 Kunden in Slowenien.