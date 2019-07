Christi Degen verabschiedet sich von der Handelskammer

Hamburg. Rund 100 Beschäftigte der Handelskammer, Politiker und Vertreter der Hamburger Wirtschaft waren am späten Montagnachmittag zum Abschied von Christi Degen gekommen. Auf der Dachterrasse der Kammer gab es bei Nieselregen einen kleinen Umtrunk und Imbiss. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), der für den wegen anderer „dringender Termine“ verhinderten Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) gekommen war, würdigte die gute Zusammenarbeit mit Degen und wünschte ihr von Seiten des Senats „alles Gute für die Zukunft“.

Die scheidende Hauptgeschäftsführerin der Handelskammer machte in ihrer Dankesrede noch einmal deutlich, warum sie vorzeitig geht: „Mir war von Anfang an klar, dass ich mich auf ein schwieriges Feld begebe. Dann hat sich aber die Situation verschärft, so dass es sehr schwierig geworden war die Steuerung zu behalten.“ Ihr Vertrag wäre eigentlich bis Ende 2020 gelaufen.

Interner Streit der Kammerrebellen

Aber Degens Wirken war von Anfang an von einem zerbrechlichen Verhältnis der Ehrenamtsmitglieder untereinander bestimmt, dass später in einer völligen Zerrüttung endete, welche die Arbeit der Kammer stark lähmte. Dachte Degen bei Amtsantritt noch, sie müsste eine Annäherung zwischen den neuen ehrenamtlich Verantwortlichen in der Kammer (den so genannten Rebellen) und der etablierten Wirtschaft schaffen, stellte sie schnell fest, dass die Wurzel allen Übels in den offensichtlich unüberwindlichen gegensätzlichen Vorstellungen der Mitglieder des Ehrenamtes lag, sowohl im Plenum wie auch im Präsidium. „Ich hatte nicht geahnt, dass sich das Plenum in so viele unterschiedliche Gruppen aufsplittet“, sagte Degen in ihrem letzten Abendblatt-Interview vor wenigen Wochen.

Hinzu kam, dass ihr von Anfang an aus den Reihen des Ehrenamtes Misstrauen entgegen schlug, und zwar ausgerechnet aus dem Kreis, der sich zuvor noch für ihre Einstellung eingesetzt hatte. Einst getroffene Verabredungen wurden wegen des Streits im Plenum und Präsidium nicht eingehalten. So scheiterte Degen mit zahlreichen Projekten bereits in der Anfangsphase, weil das Plenum frühere Vorstellungen wieder über Bord warf. Zunächst änderte das Plenum seinen ursprünglichen Sparkurs, den Degen eigentlich umzusetzen hatte. Später wurde das Projekt zur Reorganisation der Handelskammer, die deutlich verschlankt und abgespeckt werden sollte, kassiert. Degen trieb beides voran – und wurde jäh gestoppt.

Personalrat stellte sich gegen Degen

Dabei bekam sie auch heftige Kritik vom Personalrat der Kammer, also von ihren eigenen Mitarbeitern. Das Ehrenamt mischte auch hier kräftig mit. Degens Versäumnis in diesem Streit: Es gelang ihr nicht, das Gros der Mitarbeiter hinter sich zu bringen. Ihr vorläufiger Nachfolger, der Vize-Geschäftsführer der Kammer, Armin Grams, hob in seiner Dankesrede den guten persönlichen Umgang Degens mit ihren Mitarbeitern hervor. Auf der anderen Seite hat es in ihrer Amtszeit Streit über Stellenabbau, Überlastungsanzeigen aus einigen Abteilungen und eine Kündigungswelle wichtiger Funktionsträger gegeben.

Versöhnlicher Abschluss: Relativ viele Kollegen sagten auf der Dachterrasse am Montag persönlich Tschüs. Und so ganz will die gebürtige Rheinländerin ihre Verbindungen an die Elbe nicht kappen. „Ich habe immer noch eine Wohnung in Hamburg“, sagte sie.