Weiterer E-Tretroller-Anbieter Otto Now startet Vermietung von E-Tretrollern

E-Tretroller stehen am Straßenrand und warten auf Kunden.

Mit Otto Now gesellt sich ein weiterer E-Scooter-Verleiher zu den bekannten Namen wie Bird, Lime und Co. Könnte man meinen. Doch Otto Now drängt mit einem neuen Konzept auf den Markt.