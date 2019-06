Tickerkürzel "WORK" Bürochat-App Slack startet an der New Yorker Börse

Das Slack-Logo, aufgenommen im Hauptquartier des Unternehmens in San Francisco.

Das Start-up Slack geht den ungewöhnlichen Weg eines „Direct Listings“ an der Börse in New York. Experten sind gespannt, denn diese Art des Börsengangs ist riskant.