Sparprogramm des US-Autobauers Ford will in Deutschland auch langfristig Jobs abbauen

Sparprogramm: Ford-Deutschlandchef Gunnar Herrmann kündigt weitere Veränderungen an.

Es sieht nicht gut aus für Ford in Europa. Die US-Mutter ist unzufrieden und will ihre europäische Tochter endlich auf Profit trimmen. Dafür läuft ein Sparprogramm. In Sachen Jobabbau dürfte das nicht Ende der Fahnenstange sein.