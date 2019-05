Der US-Fahrdienstvermittler Uber will diese Woche sein Debut an der New Yorker Börse geben.

Der US-Fahrdienstvermittler Uber will diese Woche sein Debut an der New Yorker Börse geben. Das Unternehmen peilt trotz großer Verluste eine enorm hohe Bewertung an. Kann Uber je schwarze Zahlen liefern?