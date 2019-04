Nach Übernahme Jack Wolfskin will sich in den USA durchsetzen

Sieht in den USA großes Wachstumspotenzial: Jack-Wolfskin-Chefin Melody Harris-Jensbach.

Jacken und Shirts mit dem Tatzen-Logo waren lange angesagt, dann stürzte Jack Wolfskin in die Krise. Nach dem Verkauf an einen amerikanischen Golfausrüster wollen die Deutschen zurück in die Erfolgsspur - und zielen auf neue Märkte.