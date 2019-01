Mit schlichtem Design Russischer Discounter startet in Ostdeutschland

Wenige Tage vor der Eröffnung des neuen Discounters in Leipzig stehen Paletten mit Waren hinter den Fenstern.

Der russische Discounter Torgservis will auf den deutschen Lebensmittelmarkt. Mit niedrigen Preisen und spärlichem Design sollen Kunden erst in Leipzig und später in ganz Ostdeutschland angelockt werden. Daran sind aber schon andere ausländische Ketten gescheitert.