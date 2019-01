Sicherheitsbeschäftigte Verdi ruft zu weiteren Warnstreiks an Flughäfen auf

Die Gewerkschaft verdi ruft zu weiteren Warnstreiks an Flughäfen auf.

Im Tarifkonflikt um mehr Lohn für das Sicherheitspersonal an den Flughäfen erhöht die Gewerkschaft den Druck. Am Donnerstag dürfte es wegen Warnstreiks gleich in mehreren Städten zu Flugausfällen kommen - und weitere Aktionen sind möglich.