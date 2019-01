Verbindungen gestrichen Am Montag Warnstreiks an Berliner Flughäfen

Am Flughafen Berlin-Tegel gibt es Warnstreiks.

Die Gewerkschaft Verdi ruft das Sicherheitspersonal in Tegel und Schönefeld zum Ausstand auf. Es soll ein Warnsignal an die Arbeitgeber sein. In Berlin beginnt damit der erste Tag nach den Winterferien für viele Reisende mit Stress.