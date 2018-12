In einer Sammel- und Sortieranlage in Peking zieht ein Arbeiter einen Sack voller gebrauchter Plastikflaschen.

Wohin nur mit dem Plastikmüll? Gern nach China, wo er als Wertstoff in neuen Produkten verarbeitet werden soll, so die Devise deutscher Entsorgungsunternehmen in vergangenen Jahren. Doch die Rechnung geht nicht mehr auf - Peking will den Abfall so gut wie gar nicht mehr.