Studie Nur wenig Fortschritte bei Frauenanteil in Chefetagen

Laut einer aktuellen Studie lag im laufenden Jahr der durchschnittliche Frauenanteil in den Vorständen der größten deutschen Unternehmen bei lediglich 7 Prozent.

In Geschlechterfragen herrscht in deutschen Führungsgremien weiter Nachholbedarf - sowohl was die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen angeht, als auch die Verteilung von Posten. Bei aktuellem Tempo wird sich daran vorerst auch nicht viel ändern.